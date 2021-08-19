Деградация мозга — читать всем!

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяДеградация мозга — читать всем! С каждым днем все больше людей жалуется на проблемы с мозговой деятельностью — на все возрастающую рассеянность (т.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерия НиканороваКак всё верно написано...Иван ЗахаваВЕРНО..........Галина ЕмельяноваСоздатели интернета скорее всего даже не подозревали, что с его помощью создается "людское стадо",которым управлять будет легко.Виктор zzТак-то оно так, но если бы гаджеты были отключены постоянно или использовались только для экстренных звонков, как советует автор, то никто бы эту статью не прочитал. Вообще! Вот такой парадокс...Комментировать
Свежие комментарии