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Деградация мозга — читать всем!

Деградация мозга — читать всем!

С каждым днем все больше людей жалуется на проблемы с мозговой деятельностью — на все возрастающую рассеянность (т.

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Валерия Никанорова
Как всё верно написано...
Иван Захава
ВЕРНО..........
Галина Емельянова
Создатели интернета скорее всего даже не подозревали, что с его помощью создается "людское стадо",которым управлять будет легко.
Виктор zz
Так-то оно так, но если бы гаджеты были отключены постоянно или использовались только для экстренных звонков, как советует автор, то никто бы эту статью не прочитал. Вообще! Вот такой парадокс...

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