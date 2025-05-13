ДТЭК начинает переговоры с США о сотрудничестве в полезных ископаемых

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что провел переговоры с тремя американскими компаниями, заинтересованными в сотрудничестве в рамках соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым, пишет газета Financial Times.
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