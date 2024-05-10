Нетаньяху: Израиль может воевать в одиночку при прекращении помощи США

У Израиля достаточно сил для того, чтобы продолжать военные действия в одиночку при прекращении поставок американской помощи, заявил в видеообращении к нации премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
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