Чем обернется отмена банками комиссий для застройщиков, как выросли срочные вклады. Обзор Банки.ру

Сбербанк и ВТБ отменили 11 октября комиссии для застройщиков, которые они вводили в рамках программ снижения ставок по рыночной ипотеке на новостройки, таких как субсидирование ставки, рассказывают «Ведомости».
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