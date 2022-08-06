Расписание матчей 4-го тура РПЛ

Сегодня, 6 августа стартует очередной тур чемпионата России нового сезона. В 4-м туре состоятся следующие восемь встреч: 6 августа «Урал» — «Спартак» (Екатеринбург, 15:00 мск);ЦСКА — «Факел» (Москва, 17:30 мск);«Краснодар» — «Локомотив» (Краснодар, 20:00 мск);«Ахмат» — «Зенит» (Грозный, 20:00 мск); 7 августа «Торпедо» — «Химки» (Москва, 15:00 мск);«Крылья Советов» — «Динамо» (Самара, 17:30 мск);«Ростов» — «Оренбург» (Ростов-на-Дону, 20:00 мск);«Сочи» — «Пари Нижний Новгород» (Сочи, 20:00 мск).
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