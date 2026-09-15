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Косметолог Айгуль отметила, что мужчины стареют медленнее из-за совокупности биологических и физиологических факторов

Косметолог Айгуль отметила, что мужчины стареют медленнее из-за совокупности биологических и физиологических факторов

Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Будь Здоров» в Казани Саматова Айгуль объяснила, почему многие мужчины в 45 лет выглядят на 35.

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