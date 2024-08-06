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Царьград

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Стало известно, почему русских возят на экскурсии в Египте отдельно от остальных

Стало известно, почему русских возят на экскурсии в Египте отдельно от остальных

В Египте группы из граждан России стали возить на экскурсии отдельно от украинцевНедавно в Россию из Египта вернулась туристка, которую удивило, что граждан России отныне возят на экскурсии отдельно.

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