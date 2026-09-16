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Царьград

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Избирком сообщил: 200 тысяч жителей Челябинской области выбрали ДЭГ

Избирком сообщил: 200 тысяч жителей Челябинской области выбрали ДЭГ

В 2026 году более 200 тысяч жителей Челябинской области предпочли дистанционное электронное голосование.

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