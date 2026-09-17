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Более 100 нарушений выявили сотрудники МАДИ при проверке маломерных судов в Москве

Более 100 нарушений выявили сотрудники МАДИ при проверке маломерных судов в Москве

Сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДМ) с 7 июля 2026 года осмотрели 530 маломерных судов и зафиксировали более 100 нарушений.

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