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Назван полный список противопоказаний для вакцинации

Назван полный список противопоказаний для вакцинации

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Назван полный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются различные заболевания в острой форме, аллергические реакции и гиперчувствительность.

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алиса алиска
Что значит, "назван"? он был и раньше. "Несмотря на отсутствие прямого запрета, врачи рекомендуют прививаться с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях работы эндокринной системы, тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы и системы кроветворения, болезнях ЦНС. ВИЧ противопоказанием к вакцинации не является. Прививаться при онкологических заболеваниях следует только после консультации с лечащим врачом". надо пояснять, что такое тяжелые заболевания , так, например , тяжелые заболевания почек, это когда человек лечиться гемодиализом; тяжелые заболевания сердца, это когда у человека острый инфаркт миокарда и т.д., врач на месте сориентируется.
алиса алиска
Малышева и К* или 1 канал Россия1 - тайные агенты антиковидников? Сегодня она рассуждает, что в европе после локдауна опять невероятная 3 волна ковида и мало привитых, а вот в россии не было локдаунов и у нас сейчас нет роста заболевания. Что она говорит?! Так ведь на самом деле все с точностью до наоборот. Или т/канал Россия1 включил повтор старой передачи? зачем? Ау! Причем иммунолог с передачи вещает, что вот все посидели в локдаунах получается, по его словам, сидели сидели и у них там в квартирах откуда ни возьмись штамм вируса зародился (видимо, семьи этого не заметили), потом вышли на улицы из семей, опять всех заразили, и вот на тебе, локдаун. Мол, не то, что у нас, мы, якобы, не соблюдали серьезных мер и тихонько болели, не считая умерших, вот и создали уже (оказывается) коллективный иммунитет, и теперь у нас все отлично. НЕ ПОНЯТНО, мы что в паралельных мирах живем с т/передачей? Во первых, люди в европе активно прививались за это время, уже до 60%, во вторых, в индии прививались мало, там и родился новый мутант короны, локдаун в европе будет из за него, т.к. он пробивает таки прививочный барьер. Для чего это говорится в передаче, или она монтировалась еще в 1 волну? Или кто-то хочет, чтобы россия и индия были мощными биореакторами новых штаммов короны?

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