Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Назван полный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются различные заболевания в острой форме, аллергические реакции и гиперчувствительность.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Назван полный список противопоказаний для вакцинации от коронавируса Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются различные заболевания в острой форме, аллергические реакции и гиперчувствительность.
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