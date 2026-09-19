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Царьград

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"Только на корм собакам": Правда ли, что на Камчатке не едят горбушу? Местные объяснили, почему

"Только на корм собакам": Правда ли, что на Камчатке не едят горбушу? Местные объяснили, почему

Камчатка славится лососёвой рыбой, однако отношение к разным её видам у местных жителей заметно отличается.

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