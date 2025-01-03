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Царьград

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В Росавиации провели проверку 38 вертолётов "Ансат" после аварии

В Росавиации провели проверку 38 вертолётов "Ансат" после аварии

Все машины допустили к полётам.После жёсткой посадки вертолёта в Нижегородской области Росавиация проверила лётную годность 38 машин "Ансат", которые находятся в парке Национальной службы санитарной авиации (НССА) Ростеха.

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