В Росавиации провели проверку 38 вертолётов "Ансат" после аварии

Все машины допустили к полётам.После жёсткой посадки вертолёта в Нижегородской области Росавиация проверила лётную годность 38 машин "Ансат", которые находятся в парке Национальной службы санитарной авиации (НССА) Ростеха.
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