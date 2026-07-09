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Вашингтон дважды пытался сорвать эту встречу. На третий раз не отвертеться

Вашингтон дважды пытался сорвать эту встречу. На третий раз не отвертеться

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций во вторник подавляющим большинством голосов — 136 голосов "за" — санкционировала проведение экстренных дебатов, инициированных Кубой, по пункту 38 повестки дня: "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы".

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