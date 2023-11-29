WAFA: силы ЦАХАЛ проводят операцию в лагере беженцев в Иерихоне

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит операцию в лагерях беженцев в городе Иерихон. Параллельно с этим израильские силы штурмуют Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает палестинское агентство WAFA.
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