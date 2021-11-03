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Кинолог Владимир Голубев посоветовал россиянам в нерабочие дни заняться со своей собакой дог-йогой и фрисби

Кинолог Владимир Голубев посоветовал россиянам в нерабочие дни заняться со своей собакой дог-йогой и фрисби

Занятия с любимой домашней собакой  упражнениями дог-фрисби, дог-йога и другие помогут россиянам поддержать форму и даже похудеть хозяину в условиях закрытия фитнес-центров и спортзалов в нерабочие дни.

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