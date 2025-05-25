Военные рассказали о пережитом в плену у ВСУ насилии: главное за сутки

МОСКВА, 25 мая, ФедералПресс. Освобожденные из украинского плена военнослужащие рассказали о пытках, врио губернатора Курской области сообщил о последствиях атак на регион со стороны ВСУ, «Краснодар» стал чемпионом страны по футболу.