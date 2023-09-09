Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Не верю и никогда не верила хохлам. Не нужны  они нам.. Мразь  народ. Правильно говорят - хохол это укушенный русский...Постпред РФ в ООН...
  • Галина Друзина
    Пусть женщины и дети едут в Россию, а мужчины идут воевать, а то получается, наши мужчины воюют, погибают защищая их ...Постпред РФ в ООН...
  • Александр
    Из аулов хватает. Теперь с хуторов хлопцы за драйвом набегут. Поскачат, а потом…Постпред РФ в ООН...

На Украине при странных обстоятельствах был убит очередной британский «волонтер»-наемник

На Украине при странных обстоятельствах был убит очередной британский «волонтер»-наемник

Иностранные наемники гибнут на территории Украины не только в ходе боевых действий, но и, судя по всему, в результате преступлений на бытовой почве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх