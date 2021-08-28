Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein

Появились подробности полицейской проверки лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Как рассказал источник, представители правоохранительных органов пришли к музыканту ночью и провели следственные мероприятия в его комнате отеля в селе Завидово.
Появились подробности полицейской проверки лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Как рассказал источник, представители правоохранительных органов пришли к музыканту ночью и провели следственные мероприятия в его комнате отеля в селе Завидово.
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