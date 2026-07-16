День Андрея Рублева 17 июля — почему нельзя ссориться и предавать близких

17 июля церковный праздник в 2026 году объединит память преподобного Андрея Рублева и святых царственных страстотерпцев — императора Николая II, императрицы Александры Федоровны и их детей Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и царевича Алексия.
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