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День Андрея Рублева 17 июля — почему нельзя ссориться и предавать близких

День Андрея Рублева 17 июля — почему нельзя ссориться и предавать близких

17 июля церковный праздник в 2026 году объединит память преподобного Андрея Рублева и святых царственных страстотерпцев — императора Николая II, императрицы Александры Федоровны и их детей Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и царевича Алексия.

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