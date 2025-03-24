В МИД России заявили о преднамеренном выслеживании ВСУ журналистов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) преднамеренно выслеживают российских журналистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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