В МИД России заявили о преднамеренном выслеживании ВСУ журналистов

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) преднамеренно выслеживают российских журналистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.