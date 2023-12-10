NWM: США не хотят помогать ВСУ из-за высоких потерь техники

Обозреватели издания Military Watch Magazine обратили внимание на тот факт, что Соединенные Штаты Америки перестали выражать желание оказывать помощь Киеву из-за неудачного контрнаступления ВСУ и колоссальных потерь техники.
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