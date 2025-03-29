Артиллеристы громят боевиков и опорники ВСУ на южно-донецком направлении

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Расчеты САУ "Гиацинт-С" 40-й бригады морпехов Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" нанесли точные удары по позициям ВСУ на южно-донецком направлении, уничтожив боевиков и опорники противника.
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