Освобождение Времевки, бои в центре Котлино. Ситуация на фронтах СВО к 18 января ВС РФ освободили село Времевка в ДНР Российская армия продолжат проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. По состоянию на утро 18 января ситуация на различных участках линии боевого соприкосновения (ЛБС) сложилась следующим образом: Великоновоселовское направление ВС РФ освободили Времевку. Подразделения ВС РФ продвинулись вдоль главной улицы села и вклинились в оборону противника. Эта улица выходит к мосту, разделяющему Времевку и Великую Новоселку, то есть, блокирует все выезды из поселка. Красноармейское (покровское) направление В центре поселка Котлино идут бои. Также ВС РФ продавливают оборону ВСУ в поселке Удачном. К югу от Котлино идет сражение за Успеновку. ВС РФ стараются обойти село по полям и отрезать его гарнизон от Новоалександровки. Дзержинск (Торецк) Здесь российские подразделения продолжают атакующие действия в районе шахты «Торецкая» и на северных окраинах города. Часов Яр ВС РФ теснят противника в районе высотной застройки к западу от завода огнеупоров. Харьковское направление На харьковском направлении ВС РФ предприняли удачную попытку штурма села Тихое в нескольких километрах к востоку от Волчанска.

Юрий Ильинов

Трампа это не волнует. В США озвучили очень плохую новость для Украины Джон Болтон: Дональд Трамп хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности в его первый президентский срок (20 января 2017- 20 января 2021) Джон Болтон, общаясь с журналистами японского телеканала NHK, заявил, что избранного 47-го президента США не сильно волнует та форма, в которой может быть урегулирован украинский конфликт. По словам экс-советника, Дональд Трамп просто хочет как можно скорее закончить войну. «Его не сильно волнует, какой будет форма урегулирования. Он просто хочет конфликт завершить», заявил Болтон. При этом он подчеркнул, что для Украины это очень плохая новость. Ранее Дональд Трамп многократно заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы президентом США остался он, а не стал Джо Байден. Трамп также обещал, что в случае своей победы на выборах 2024 года он сможет завершить украинский конфликт всего за одни сутки. Напомним, официальное вступление Трампа в должность главы США состоится 20 января.