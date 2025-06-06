Лови момент: редкости на аукционах

Купить по-настоящему редкий автомобиль новым бывает трудно не только из-за дороговизны. Особые экземпляры часто находят хозяев ещё до раскрытия стоимости или официального заявления о начале поставок, а некоторые образцы вообще не предназначены для продажи.
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