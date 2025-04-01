В Самаре мигрант из Таджикистана Абдуджалол Вахобов залечил пациентов без необходимой лицензии

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Комментарии
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Valery Roman
Получил диплом и быстренько лечить соплеменников в Аулию или Кишлакию свою!!!
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4 час.
Мария
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3 час.
Мария
Прочитайте заголовок--без необходимой лицензии,пишет автор,а не я!
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3 час.
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