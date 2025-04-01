ИА "Русский ГУП Продакшн" Напомним, что 8 марта 2025 года в своём телеграм-канале правдолюб и самарский журналист Виталий Папилкин опубликовал информацию о городской клинике “Моя наука”, где гибнут люди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Я стесняюсь спросить, а долго ещё мы будем политкорректными и толерантными с мигрантами?
- Слёзы, мольбы, никакого плена. Шли убивать русских - все мертвы: Уничтожен самый опасный женский батальон ВСУ. Командира достали в Днепре
- "Оборотни" в камуфляже: В России идёт охота на участников СВО. Вскрылись схемы этнических банд
Свежие комментарии