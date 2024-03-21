МОК утвердил правила участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-24 в Париже. Этот вопрос из чисто спортивного превратился в политический в силу условий, которые поставлены в качестве обязательных.
«Как-то это уже совсем унизительно. А на трибунах посидеть можно будет? Или под трибуны загонят?»
Комментарии
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Сергей Самойлов
Без флага страны,без гимна...А за чьи деньги они едут?И почему в МОК не предложили форму таким спортсменам в виде ЛГБТ цветов?Все равно опущенные,согласятся на любые условия.И самое главное:а почему мы платим взносы в этот МОК?Кому это выгодно?
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5 час.
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Irina Pchibyla
Название " спортсменам"=предателям Родины , очень правильно придумали западные мрази , они их назвали AIN... Добавим одну ещё букву и , как раз будет имя первого подлеца в истории человечества , убившего своего родного брата АВЕЛЯ! ИМЯ ЭТИМ НЕДОСПОРТСМЕНАМ = KAIN ... ПОЗОРНЫЕ КАИНЫ .
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2 час.
Nikolay Zakharov
А кто думает,что наши завоюют и получат медали,этот процесс сделают так,что раструбят по Миру,о том,что все призеры наши допингеры,а значит подвержены будут дисквалификации. Фигуристку ещё все помнят? Гарантий честной борьбы нет и не будет,для российских и белорусских спортсменов. А значит всех функционеров топящих за участие в ОИ во главе с Матыциным уволить и упразднить ОК России.Перепрофилировать в другую ипостась с другими приоритетами и не плестись в хвосте у МОКа,платя ему сумасшедшие деньги.
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3 мин.
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