«Как-то это уже совсем унизительно. А на трибунах посидеть можно будет? Или под трибуны загонят?»

Без флага страны,без гимна...А за чьи деньги они едут?И почему в МОК не предложили форму таким спортсменам в виде ЛГБТ цветов?Все равно опущенные,согласятся на любые условия.И самое главное:а почему мы платим взносы в этот МОК?Кому это выгодно?

Название " спортсменам"=предателям Родины , очень правильно придумали западные мрази , они их назвали AIN... Добавим одну ещё букву и , как раз будет имя первого подлеца в истории человечества , убившего своего родного брата АВЕЛЯ! ИМЯ ЭТИМ НЕДОСПОРТСМЕНАМ = KAIN ... ПОЗОРНЫЕ КАИНЫ .

Nikolay Zakharov

А кто думает,что наши завоюют и получат медали,этот процесс сделают так,что раструбят по Миру,о том,что все призеры наши допингеры,а значит подвержены будут дисквалификации. Фигуристку ещё все помнят? Гарантий честной борьбы нет и не будет,для российских и белорусских спортсменов. А значит всех функционеров топящих за участие в ОИ во главе с Матыциным уволить и упразднить ОК России.Перепрофилировать в другую ипостась с другими приоритетами и не плестись в хвосте у МОКа,платя ему сумасшедшие деньги.