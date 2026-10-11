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Умер трехкратный чемпион мира по боксу Вильфредо Гомес

Умер трехкратный чемпион мира по боксу Вильфредо Гомес

Трехкратный чемпион мира по боксу пуэрториканец Вильфредо Гомес скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщило издание The Ring.

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