Научно доказано: вечная любовь существует

Исследовательская команда из Калифорнийского университета смогла найти свой ответ на извечный вопрос: «Есть ли вечная любовь на Земле»? Для внятного ответа на этот вечный вопрос, ученые сделали обзор 25 различных научных трудов, посвященных отношениям в семьях.
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