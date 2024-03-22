Научно доказано: вечная любовь существует

Исследовательская команда из Калифорнийского университета смогла найти свой ответ на извечный вопрос: «Есть ли вечная любовь на Земле»? Для внятного ответа на этот вечный вопрос, ученые сделали обзор 25 различных научных трудов, посвященных отношениям в семьях.