Генсек НАТО призвал перевести ядерное оружие альянса в режим готовности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны альянса ведут переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия и перевода его в состояние готовности.
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