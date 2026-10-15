В своём Telegram-канале "Каждой твари по паре" биолог Павел Глазков рассказал, что на самом крупном пресноводном водоёме Европы решил отдохнуть молодой белолобый гусь.
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