Ripple Prime добавила в свою линейку бессрочные свопы на реальные активы (RWA). Базовыми активами для этих инструментов выступают бессрочные фьючерсы, представленные Trade.
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