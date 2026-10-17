Вениамину Смехову много лет задают один и тот же вопрос: почему он отказался от звания народного артиста? В популярной версии истории всё выглядит просто: в 2010 году, к семидесятилетию исполнителя Атоса, награду уже собирались вручить, а он её отверг.
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