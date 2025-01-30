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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудашов после 4:2 с «Торпедо»: «Спасибо болельщикам «Динамо», классно поддерживают. Хоккей жесткая игра, травмы получают всегда, Ильенко тоже жесткий парень»

– Хорошая, боевая, интересная игра с обилием моментов. Скорости хорошие, силовых много и результат победный.

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