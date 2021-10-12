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Отряд не заметил потери бойца: Разумков заявил, что его уволили с нарушением регламента, и высказал накопившиеся претензии «слугам»

Отряд не заметил потери бойца: Разумков заявил, что его уволили с нарушением регламента, и высказал накопившиеся претензии «слугам»

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков побывал на ток-шоу «Свобода слова», где заявил, что его уволили с нарушениями регламента, а также повздорил со «слугой» Даниилом Гетманцевым.

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