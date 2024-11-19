Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson 51,9 тыс прочтений Вчера НАТО и Украина будут уничтожены, если избранный президент США Дональд Трамп не помешает решению действующего главы государства Джо Байдена касательно ударов по России, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.