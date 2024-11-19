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Трампа позвали на помощь после решения по ATACMS

Трампа позвали на помощь после решения по ATACMS

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson 51,9 тыс прочтений Вчера НАТО и Украина будут уничтожены, если избранный президент США Дональд Трамп не помешает решению действующего главы государства Джо Байдена касательно ударов по России, заявил военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.

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Комментарии
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Лев Добрый
Правильно говорит Скотт Риттер, так и будет!!!🤠👍👈
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17 час.

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