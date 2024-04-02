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Турция потребует дополнительный документ UETS для продления ВНЖ

Турция потребует дополнительный документ UETS для продления ВНЖ

В связи с внесенными нововведениями в Турции все желающие должны переоформить себе вид на жительство, а именно предоставить адрес национальной системы электронного оповещения, сообщает Управление по делам миграции в стране.

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