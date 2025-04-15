Reuters: полупроводниковые компании США потеряют более миллиарда долларов в год

Небольшие предприятия столкнутся с дополнительными расходами Новые пошлины, вводимые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, могут обойтись американским производителям полупроводникового оборудования в более чем один миллиард долларов в год.
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