Европа не обладает необходимыми ресурсами для обеспечения гарантий безопасности Украины. Об этом заявил коммодор Королевских военно-морских сил Великобритании Стив Джерми в своем выступлении на YouTube-канале.
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