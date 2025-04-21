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Слуцкий назвал «кривым зеркалом» ответ Киева на пасхальное перемирие

Слуцкий назвал «кривым зеркалом» ответ Киева на пасхальное перемирие

Глава киевского режима Владимир Зеленский обещал «действовать зеркально» в ответ на пасхальное перемирие, объявленное Россией, однако «зеркало оказалось кривым», заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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