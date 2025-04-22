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Царьград

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"Император России – Леонид": Суд продлил арест обвиняемому в покушении на убийство

"Император России – Леонид": Суд продлил арест обвиняемому в покушении на убийство

Обвиняемый в покушении на убийство не завершил начатое из-за заклинившего автомата.Зеленоградский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей мужчине, который называет себя "Император России — Леонид".

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