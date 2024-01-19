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Брендан Хэйвуд об ожиданиях от Леброна и Джордана в 39 лет: «У Эм-Джея не было в команде Энтони Дэвиса или кого-нибудь хотя бы с намеком на такой уровень таланта»

«Почему от Леброна Джеймса в 39 лет ждут побед, а от Майкла Джордана – нет? «Уизардс» возлагали большие надежды на тот второй год и потерпели неудачу, и никто не винил в этом Майкла Джордана из-за его возраста», – заявил Гилберт Аренас в своем подкасте.

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