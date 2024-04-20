Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело о лишении жизни москвича из-за парковки в Москве, а также установить источники происхождения крупной суммы денег, изъятых у родственников подозреваемого.
Что показало задержание четверых членов преступной этнической группировки, один из которых лишил жизни москвича
Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Неужели при формировании нового правительства не учтут мнение общенародное!! Тогда уж совсем кранты. Хуснуллины, кравцовы-брауны, нынешняя минкульта - недолжны в него попасть. А Госдуму нужно перетрясти с включением в неё честных людей с производства. Совет Федерации не должен быть прибежищем кумовства.
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4 час.
Юрий Белов
*...Поэтому в России назрела масштабная кампания по проверке мигрантов...* Да не по *проверке* назрела кампания - а по ИЗГНАНИЮ их нах из страны ! И не *назрела* - а давно ПЕРЕЗРЕЛА !
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1 час.
МН
Михаил Нарезкин
Господа,это следствие,причина в системе существующей в настоящее время.
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48 мин.
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