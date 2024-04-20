Политика как он...
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Политика как она есть

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Что показало задержание четверых членов преступной этнической группировки, один из которых лишил жизни москвича

Что показало задержание четверых членов преступной этнической группировки, один из которых лишил жизни москвича

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело о лишении жизни москвича из-за парковки в Москве, а также установить источники происхождения крупной суммы денег, изъятых у родственников подозреваемого.

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Неужели при формировании нового правительства не учтут мнение общенародное!! Тогда уж совсем кранты. Хуснуллины, кравцовы-брауны, нынешняя минкульта - недолжны в него попасть. А Госдуму нужно перетрясти с включением в неё честных людей с производства. Совет Федерации не должен быть прибежищем кумовства.
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4 час.
Юрий Белов
*...Поэтому в России назрела масштабная кампания по проверке мигрантов...* Да не по *проверке* назрела кампания - а по ИЗГНАНИЮ их нах из страны ! И не *назрела* - а давно  ПЕРЕЗРЕЛА !
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МН
Михаил Нарезкин
Господа,это следствие,причина в системе существующей в настоящее время.
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48 мин.

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