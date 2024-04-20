Что показало задержание четверых членов преступной этнической группировки, один из которых лишил жизни москвича

БВ Борис Выдрин Неужели при формировании нового правительства не учтут мнение общенародное!! Тогда уж совсем кранты. Хуснуллины, кравцовы-брауны, нынешняя минкульта - недолжны в него попасть. А Госдуму нужно перетрясти с включением в неё честных людей с производства. Совет Федерации не должен быть прибежищем кумовства.

Юрий Белов *...Поэтому в России назрела масштабная кампания по проверке мигрантов...* Да не по *проверке* назрела кампания - а по ИЗГНАНИЮ их нах из страны ! И не *назрела* - а давно ПЕРЕЗРЕЛА !