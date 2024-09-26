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Рогов: ВС РФ перерезали все дороги, по которым снабжались ВСУ в Угледаре ДНР

Рогов: ВС РФ перерезали все дороги, по которым снабжались ВСУ в Угледаре ДНР

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВС РФ перерезали все дороги, по которым снабжались ВСУ в Угледаре ДНР.

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