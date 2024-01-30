А вот это уже серьезно - Надеждин по рейтингу обогнал всех конкурентов и начинает приближаться к Путину

Автор НЕ НАДО ТУТ ПИХДИТЬ своим ребятам про борю надеждина

Александр Рожков

Странно. Чё все так всполошились то? Вроде непроходной он. У Путина рейтинг зашкаливает. И ни кто из претендентов не вызывает ни какого внимания, кроме этого Надеждина. Чудны дела твои господи...