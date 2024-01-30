Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • ВераВерная
    Я же говорю - мечтаю))) А это мне никто не запретит. Заниматься "этим" мне не статусу.Уважаемая, а что ...
  • Виталий Тарасов
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А вот это уже серьезно - Надеждин по рейтингу обогнал всех конкурентов и начинает приближаться к Путину

А вот это уже серьезно - Надеждин по рейтингу обогнал всех конкурентов и начинает приближаться к Путину

Интересная жизнь с Vera Star Судя по имеющейся информации, штаб кандидата Бориса Надеждина планирует сдать подписные листы в ЦИК до 31 января.

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Комментарии
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dverry garry
Автор НЕ НАДО ТУТ ПИХДИТЬ своим ребятам про борю надеждина
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1 час.
С
Север
👍👍👍🤘🤘🤘
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1 час.
Александр Рожков
Странно. Чё все так всполошились то? Вроде непроходной он. У Путина рейтинг зашкаливает. И ни кто из претендентов не вызывает ни какого внимания, кроме этого Надеждина. Чудны дела твои господи...
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1 час.

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