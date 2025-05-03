Самолет рейса Омск-Москва прервал взлет из-за отказа тормозной системы. Позже он все же вылетел в столицу.
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Самолет рейса Омск-Москва прервал взлет из-за отказа тормозной системы. Позже он все же вылетел в столицу.