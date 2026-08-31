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Воронежские новости

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В Воронеже подросток на самокате попал под колеса ВАЗ-2107

В Воронеже подросток на самокате попал под колеса ВАЗ-2107

За рулём «семёрки» находился 23-летний водитель. После столкновения 13-летний мальчик получил травмы и был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи.

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