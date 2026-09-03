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Отделения Института Гёте закроют в России в ответ на меры против Русского дома

Отделения Института Гёте закроют в России в ответ на меры против Русского дома

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия примет ответные меры в ответ на закрытие Германией «Русского дома» в Берлине.

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