Отделения Института Гёте закроют в России в ответ на меры против Русского дома

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия примет ответные меры в ответ на закрытие Германией «Русского дома» в Берлине.
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