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Закон, порядок, государство

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В Монголии ведется работа по сохранению советских воинских захоронений и мемориалов

В Монголии ведется работа по сохранению советских воинских захоронений и мемориалов

Всего на территории Монголии паспортизировано 12 воинских захоронений и мемориалов. .

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
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