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УтроNews

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ИИ Anthropic за 44 минуты расшифровал криптограмму XVII века

ИИ Anthropic за 44 минуты расшифровал криптограмму XVII века

Криптограмма Cyphral Distich была спрятана в трактате Уркхарта Logopandecteision. Первую попытку расшифровки предприняли в 1899 году.

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