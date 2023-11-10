Только без мук: как в России лечат хроническую боль

В России планируют расширить медицинскую помощь по ОМС с 2024 года. В проекте постановления правительства РФ в том числе впервые устанавливаются объем и финансовые затраты для диспансерного наблюдения пациентов с наиболее распространенными хроническими заболеваниями.
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